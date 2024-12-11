‘Çeyiz günü’ hazırlığı

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Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) yetkilileri ‘çeyiz günü’ kavramını getireceklerini açıkladı. KESİD’in küçük ev aletleri pazarına yönelik hazırladığı araştırmanın sonuçları, bir basın toplantısıyla duyuruldu. Araştırmaya göre Türk tüketicisi ürün seçiminde fiyattan çok işlevselliğe ve zaman tasarrufuna önem veriyor ve yenilikçi ürünleri kullanmakta zorlanmıyor.

YENİ KAMPANYA YOLDA

Toplantıda konuşan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, sektörün yeni bir kampanya çalışması yaptığını belirtti. Kolbaşı, “11.11 indirimleri veya ‘black friday’ gibi kampanyalar aslında bizden çıkmayan ama bizim de adapte olduğumuz bir satış patlatma günü. Dünyada bütün ülkelerde evlilik trend. Türkiye’deki çeyizin ise dünyada karşılığı yok. Biz de bundan yola çıkarak e-ticaret platformlarıyla Türkiye’de bir çeyiz günü yaratmanın çabası içerisindeyiz. Sadece fiyat değil, fiyatla birlikte bu coğrafyaya, ait olan kültürü de ortaya çıkarmak istiyoruz. Ar-Ge’de inovasyonla kültürü bağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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Kolbaşı TOBB Züccaciye Meclis’i olarak, E-ticaret Meclisi’yle bir ortak toplantı yaptıklarının bilgisini de verdi. Murat Kolbaşı, “Bu konuda bir altyapı oluşturulmaya çalışılıyor. Buna pazaryerleri, Türk markaları veya Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı markalar da dahil. Önce Türkiye’den bu ateşi yakmak doğru bir strateji. Tam günü belli değil. Ama düğün sezonundan öncesi olması nedeniyle ilkbahar mantıklı görünüyor. Karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.