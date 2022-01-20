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Çevreyi kirletenlere 350 milyon TL ceza

20.01.2022 - 09:56
Çevreyi kirletenlere 350 milyon TL ceza | Ekonomi Haberleri

Ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılında ‘en yüksek denetim sayısına’ ulaştı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Bakanlık, merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü personeli ile birlikte Çevre Kanunu’na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetim sonucu çevre ve insan sağlığı açısından faaliyetleri sakıncalı olduğu tespit edilen bazı işletmeler ise faaliyetten men ediliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 81 ilde, 56 bin 211 rakamıyla rekor sayıda çevre denetimi yapan Bakanlık, hava, su ve toprak başta olmak üzere doğayı kirleten 3 bin 941 tesise toplamda 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uyguladı, 406 işletmeyi de faaliyetten men etti.

2021 yılında yapılan denetimlerde, atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 726 idari yaptırımda 159 milyon 656 bin lira, ÇED süreçlerine ilişkin 577 idari yaptırımda 58 milyon 321 bin lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 391 idari yaptırımda 33 milyon lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 575 idari yaptırımda 66 milyon 567 bin lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 80 idari yaptırımda 6 milyon 431 bin lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 411 idari yaptırımda 3 milyon 618 bin lira, anız yakanlara yönelik 494 idari yaptırımda 1 milyon 315 bin lira, egzoz kirliliğinden kaynaklı 193 idari yaptırımda 603 bin lira, sıfır atık/poşet konulu 114 işlemde 1.1 milyon lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 380 idari yaptırımda 19 milyon lira olmak üzere toplam 350 milyon 228 bin lira ceza kesildi.


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