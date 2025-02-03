Çevre Bakanlığı’ndan valilere talimat: Barınma sorunu için sosyal konut hamlesi

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TOKİ tarafından ülke genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi. Genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

NÜFUSA GÖRE KONUT YAPILACAK

Genelgede kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde de talimat verildi. Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istenildi.

Haberin Devamı

Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.