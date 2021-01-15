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Çelik sektörü 12,7 milyar dolarlık ihracat yaptı

15.01.2021 - 12:46
Çelik sektörü 12,7 milyar dolarlık ihracat yaptı | Ekonomi Haberleri

Geçen yılı değer bazında yüzde 8,2 azalışla 12,7 milyar dolar ihracatla tamamlayan çelik sektörü, 197 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Türk çelik sektörü, 2021 yılında miktarda yüzde 10 artışla yaklaşık 23 milyon tona, değerde ise yüzde 15 artışla yaklaşık 15 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2020 yılında özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında daralmalar olduğunu ancak bu bölgelerdeki açıklarını Uzak Doğu ve Güney Amerika ile karşıladıklarını kaydetti.

ÇELİK SEKTÖRÜ 2021 HEDEFLERİNE ODAKLANDI

Yeni dönemdeki ihracat hedeflerini açıklayan Aslan, geçen yıl 12,7 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "2020'de ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke; İsrail, İtalya, Yemen, İspanya, Irak, Romanya, Mısır, ABD, Fas ve Hong Kong oldu. 2021 yılında miktarda yüzde 10 artışla yaklaşık 23 milyon tona ulaşmayı, değerde ise yüzde 15 artışla yaklaşık 15 milyar dolar seviyelerini hedefliyoruz. 2021 yılını çelik sektörü adına çok iyi görüyoruz. Avrupa’daki kotalar, ABD'deki ithalat ve ticaret politikası vergileri nedeniyle 2021’de buralarda ihracat artışı olmayabilir. Ancak bu sene Uzak Doğu, Güney Amerika ve Afrika’da ihracatımızı önceki seneye göre artıracağımızı öngörüyoruz. Özellikle Uzak Doğu, Güney Amerika ve Batı Afrika’ya odaklanacağız." bilgilerini verdi.

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ÇİN’DEN DOĞAN BOŞLUĞU DOMİNE ETTİ

Aslan, Çin'in çekilmesiyle ihracatta Afrika pazarlarında hız kazandıklarını belirterek, "Çin’in 3 seneden beri Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika’ya ihracat yapmamasıyla birlikte bu pazarları domine ettik. Türkiye’nin bu pazarlarda rakiplerine göre bilinirliği ve güvenirliği gittikçe yükseliyor. Bu pazarlarda da var olmaya devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

Amerika’nın uyguladığı ticaret politikası önlemleri ve Section 232 kapsamındaki yüzde 25 verginin Türk çelik sektörünü çok fazla etkilemediğini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Oradaki pandemiden dolayı iç tüketimin düşmesiyle ithalatı da azalttılar, sadece Türkiye'den değil Avrupa’dan da alımlar azaldı. Ayrıca Trump’ın 3 sene önce koyduğu yüzde 25 vergiden dolayı iç piyasadaki kar marjlarını çok arttırdılar ve yeni yatırımlarını 2021’de devreye sokacaklar. Bu nedenle ABD 2021’de belki de ithalat yapmayacak."

2021’DE ÇALIŞMALARA SON SÜRAT DEVAM

Aslan, birlik olarak 2020’de planladıkları çoğu faaliyeti salgın dolayısıyla gerçekleştiremediklerini ifade ederek, salgının etkisinin zayıflaması ve aşının dünya genelinde yayılmasıyla birlikte faaliyetlere tekrar hız vereceklerini aktardı.

Öncelikle devam eden Ur-Ge projeleri kapsamında üyeleri ihraç pazarlarındaki alıcılar ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"B2B organizasyonlar haricinde fuar katılımları ile hem sektörümüzün hem de firmalarımızın tanınırlığını artırmayı sürdüreceğiz. Öte yandan uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek adına sektörümüzdeki önde gelen konferansları izlemeyi ve bu konferanslara katılım göstermeyi planlıyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi üyelerimizi ziyaret ederek sorunlarını dinlemeyi ve onlardan gelen talepler doğrultusunda eğitimler vermeyi sürdüreceğiz. Tüm bu pazar geliştirme çalışmaları dışında sektörümüzü savunmak adına ticaret politikası önlemlerine yönelik çalışmalarımıza devam edecek ve firmalarımızı haksız uygulamalardan korumaya çalışacağız."


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