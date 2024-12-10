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Çelik ihracatı yüzde 22’lik artışla yılı kapatıyor

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#Çelik İhracatı#ÇELİK İhracatçıları Birliği#Tiflis
Çelik ihracatı yüzde 22’lik artışla yılı kapatıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 04:00

ÇELİK İhracatçıları Birliği (ÇİB), Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e 28 firma ve 60 kişilik bir ekiple çıkarma yaptı. Ülkeye 2024’ün sekizinci ticaret heyetini düzenleyen birlik üyeleri 100’den fazla Gürcü şirketle 500’ün üzerinde görüşme gerçekleştirdi.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türkiye’nin Gürcistan’ın çelik ithalatında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Aslan, Gürcistan’ın ayrıca Orta Asya ve diğer bölge pazarlarına açılan stratejik bir kapı olduğunun da altını çizdi.

HER HEYET İHRACATI ARTIRIYOR

Sektörün 2024 ihracatı hakkında da bilgi veren Aslan, “Çelikte korumacılık, kota ve vergilerin ihracatta zorluk çıkarmasına rağmen Türkiye yılı toplamda yüzde 22’lik bir artışla kapatacak. Türk üreticiler katma değeri yüksek ürünler için ciddi yatırımlar yapıyor” dedi.

Ticaret heyetlerinin ihracatta büyük bir fırsat yarattığının altını çizen Aslan, “Bu sene farklı ülkelerde toplam sekiz etkinlik gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene de bu etkinliklerimiz devam edecek.  Firmalarımız önce gelip pazarı görüyor, lokal firmaları tanıyor, onlarla görüşüyor ve iş yapma şekillerine bakıyor. Düzenlediğimiz etkinliklerde devletimizin de arkamızda olduğunu görmeleri büyük güven veriyor. Her gittiğimiz ülkeye ihracatımızın beş-altı ay sonra artmaya başladığını görmek bize büyük mutluluk veriyor” diye konuştu.

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Aslan, sektörün 2024’ü 17 milyon ton civarında bir ihracatla kapatacağını da sözlerine ekledi.

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#Çelik İhracatı#ÇELİK İhracatçıları Birliği#Tiflis

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