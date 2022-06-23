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Castrol, madeni yağ pazarının toplam büyüme oranından yaklaşık 6 kat fazla büyüdü

23.06.2022 - 18:00
Castrol, madeni yağ pazarının toplam büyüme oranından yaklaşık 6 kat fazla büyüdü | Ekonomi Haberleri

Petrol Sanayi Derneği’nin açıkladığı ilk çeyrek sonuçlarına göre Castrol, madeni yağ pazarının toplam büyüme oranından yaklaşık 6 kat fazla büyüdü.

Petrol Sanayi Derneği (PET-DER) tarafından düzenli olarak açıklanan pazar payı raporuna göre Castrol, 2022'nin ilk çeyreğinde, bir önceki döneme göre pazarın toplam büyüme oranından yaklaşık 6 kat fazla büyüdü. Gösterdiği yüzde 19,2'lik büyüme ile hem toplam madeni yağ pazarında hem de otomotiv pazarında payını en çok artıran şirket olan Castrol, otomotiv pazarında liderliğe yükseldi.

“BÖLGEMİZ, CASTROL DÜNYASININ EN BÜYÜK PAZARI ÇİN'İN BÜYÜMESİNİ GEÇTİ”

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, 2022'nin ilk çeyreğinde gerek küresel gerekse bölgesel ekonomik gelişmelere rağmen madeni yağ pazarının yüzde 3'ün üzerinde büyüdüğünü, şirket olarak yüzde 19,2 ile toplam pazarın üzerinde büyüme kaydettiklerini belirterek “İlk çeyrek sonuçlarına göre şirketimiz; otomotiv madeni yağ segmentinde yüzde 28,4 pazar payı ile lider olurken, binek araçlar motor yağında yüzde 35,1, motosiklet madeni yağında yüzde 46,2 ve ticari araçlar motor yağında ise yüzde 35,3 pazar payı ile liderliğini sürdürüyor. Uyguladığımız strateji ile odaklandığımız her kategoride pazarın üstünde büyüme gösterdik. Özellikle otomotiv segmentinde pazarın yaklaşık 7 katı ve ticari araçlarda da pazarın 3 katından fazla büyüdük. Ayrıca bu başarılı sonuçların ardından Çin'i de geçerek Castrol dünyasında hacimsel olarak en çok ve en hızlı büyüyen pazar olduk. Bu başarımızın ardında; yenilikçi teknolojilerimiz ve üstün kaliteli ürünlerimizin yanı sıra çalışanlarımızın özverili emekleri bulunuyor. İlerleyen dönemde de üretim ve istihdam kapasitemizle ihracat odaklı büyüme stratejimizi istikrarlı biçimde sürdüreceğiz” dedi.


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