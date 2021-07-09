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Cari işlemler verisi açıklandı

09.07.2021 - 10:10 | Son Güncelleme :
Cari işlemler verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 919 milyon dolar azalarak 3 milyar 81 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, geçen yılın mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

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Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2020'nin aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2 milyar 869 milyon dolara yükseldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 83 milyon dolar açık vermişken, mayısta 774 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın ayına göre 254 milyon dolar artarak 1 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.
Öte yandan, nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 712 milyon dolardan 1 milyar 734 milyon dolara revize edildi.


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