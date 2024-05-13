Cari işlemler açığı azaldı... 'Cari açıkta gerileme ile döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek' | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı cari işlemler açığının 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak." dedi.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığının, 2024 yılı Mart ayında yüzde 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. TCBM'nin yayınladığı verilere göre altın ve enerji hariç cari İşlemler hesabı ise 782 milyon ABD doları fazla verdi. Cari hesapta yıllıklandırılmış bazda açık 31,23 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.193 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.241 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat* kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.104 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.604 milyon ABD doları net çıkış ve 12 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 224 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 96 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 236 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 361 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.935 milyon ABD doları net borçlanma, Genel Hükümet 314 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 464 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.402 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

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Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.054 milyon ABD doları, 27 milyon ABD doları ve 385 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir."

MAKRO FİNANSAL İSTİKRAR DAHA DA GÜÇLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan cari işlemler hesabı verileri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Şimşek şunları dedi:



Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu. Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak.

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