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Cari işlemler hesabı fazla verdi

12.09.2024 - 10:14 | Son Güncelleme :
Cari işlemler hesabı fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında cari işlemler hesabı 566 milyon ABD doları fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Temmuz ayında cari işlemler hesabı 566 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.879 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.102 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.873 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.601 milyon ABD doları olmuştur.

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Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.271 milyon ABD doları net çıkış ve 66 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 670 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 3.726 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2.479 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 666 milyon ABD doları, genel hükümet 1.750 milyon ABD doları, diğer sektörler 1.474 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.750 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 934 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.260 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

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Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1.693 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet 58 milyon ABD doları net geri ödeme ve diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 5.366 milyon ABD doları net artış olmuştur."


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