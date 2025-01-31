Çalışan başına aylık 2 bin 500 TL destek

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Bugün itibarıyla başlayan yeni destek programıyla; tekstil, mobilya, deri ve giyim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan her personel için, 30 prim gün başına 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamayı işgücünün korunmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerine vurgu yaptı.

Kacır, “Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım atıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Program süresinin 12 ay olduğu; 249 çalışanı olan bir işletme için desteğin üst limitinin 7 milyon 470 bin TL olacağı kaydedildi.

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HEDEF İSTİHDAMI KORUMAK

Yapılan açıklamaya göre söz konusu destek, işletmelerin mali yüklerini hafifletirken, çalışanların işlerini korumalarına yardımcı olacak ve istihdamın sürdürülebilirliğini güçlendirecek; aynı zamanda, sanayi ve imalat sektörlerinde iş gücü kaybının önlenmesine katkı sağlayarak ekonomik büyümeye destek olacak.

Destekten faydalanmak isteyen işletmelerin merkez veya şubelerinin 31 Aralık 2024 itibarıyla ana faaliyet olarak ilgili sektörlerde bulunmaları şartı aranıyor.

Destek için başvurular 31 Ocak – 31 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.