Büyük yatırım şirketlerini denetleyecek | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, 30 milyar Euro'dan fazla varlığa sahip olan "sistemik" yatırım şirketlerini denetlemeye başlayacağını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası, ECB’den yapılan açıklamada, bankanın 26 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni Avrupa Birliği (AB) mevzuatı kapsamında sistemik yatırım şirketlerini denetleyeceği belirtildi.

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Açıklamada, 30 milyar avrodan fazla varlığa sahip olan ve kendi hesaplarına finansal enstrümanları garanti altına alan veya ticaretini yapan sistemik yatırım şirketlerinin artık bankacılık lisanslarına başvurmak zorunda kalacağı ve ECB’nin bankacılık denetimine tabi olacağı bildirildi.

ECB, sistemik yatırım şirketlerinde ilk grubun bu yılın ikinci yarısında ECB gözetimine girmesinin beklendiğini de bildirdi.

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