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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

16.07.2021 - 11:35 | Son Güncelleme :
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bütçe gelirleri haziranda 88,3 milyar lira, giderleri 113,4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe haziranda 25 milyar lira, ocak-haziran döneminde 32,5 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artarak 88 milyar 346 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 32,4 artışla 113 milyar 377 milyon liraya ulaştı.

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Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 yükselerek 630 milyar 821 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 17,4 artarak 663 milyar 360 milyon liraya çıktı.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi haziranda 25 milyar 31 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 32 milyar 540 milyon lira açık verdi.


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