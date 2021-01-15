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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

15.01.2021 - 17:44
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bütçe gelirleri geçen yıl 1 trilyon 29,5 milyar lira, giderleri 1 trilyon 202,2 milyar lira olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçesi 2020'de 172,7 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Aralık 2020'de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 97 milyar 559 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 32,2 artışla 138 milyar 250 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 40 milyar 691 milyon lira olarak hesaplandı.

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Bütçe gelirleri 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,6 artarak 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 20,2 yükselerek 1 trilyon 202 milyar 236 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 38,5 arttı ve 172 milyar 743 milyon lira olarak kayıtlara geçti.


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