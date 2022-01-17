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Bütçe 145,7 milyar lira açık verdi

17.01.2022 - 13:39
Bütçe 145,7 milyar lira açık verdi | Ekonomi Haberleri

Merkezi yönetim bütçesi aralık ayında 145,7 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, merkezi yönetim bütçesi aralıkta 145,7 milyar lira açık verdi. Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 280,8 milyar TL, bütçe gelirleri 135,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 271,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 136,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE 2021'DE 192,2 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçe dengesi 2021 yılında 192,2 milyar TL açık verirken, geçen yıl 11,39 milyar TL faiz dışı açık oluştu.


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