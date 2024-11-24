‘Bursa’nın yeşil dönüşüme liderlik etmesi gerekiyor’

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Bursa’da Yeşil OSB, yeşil sanayi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve karbon ayak izi hakkında çevreye duyarlı örnek çalışmaların ele alındığı zirvede, ulusal çapta tanınmış alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı.

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, MARSİFED’i oluşturan 12 İş Dünyası Derneği adına sürdürülebilir kalkınma ve sanayinin geleceğinin konuşulacağı zirveye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar sanayi gücüyle de Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Osman Akın, ”Organize sanayi bölgelerimizin (OSB) rolü kritik önem taşıyor. Aynı zamanda iş dünyası, kamu ve kent işbirliği son derece önemli. Bursa’da bulunan organize sanayi bölgeleri sadece üretim alanları değil, aynı zamanda inovasyon ve çevre bilincinin merkezi olmalı” dedi.

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, Bursa’nın yeşil dönüşüme öncülük eden sayılı şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

‘UZAK BİR HEDEF DEĞİL’

Burkay, “Sadece kapasiteyi artırmak değil çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik çerçevesinde üretmek zorundayız. En gelişmiş ekonomiler yeşil dönüşüm ile şekilleniyor ve bu dönüşümde Bursa olarak önce ülkemize sonra Avrupa’ya liderlik yapmak bizler için çok da uzak bir hedef değil. Bunu gerçekleştirmek hepimizin elinde” ifadelerini kullandı.