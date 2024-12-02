Bursalı Duster banttan indi

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Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz” dedi. MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ da, “Duster, uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler olan ve severek kullanılan bir model. Böylesine önemli bir modelin Türkiye’de üretiliyor olması, gerek Türkiye otomotiv endüstrisi gerekse Türkiye’deki kullanıcı kitlesi açısından büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. Fabrikada, Avrupa’daki talebe bağlı olarak Dacia Duster üretimi de yapılıyor.