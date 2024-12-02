×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Bursalı Duster banttan indi

Güncelleme Tarihi:

#Renault#Bursa#Dacia Duster
Bursalı Duster banttan indi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 04:00

İlk üretimlerine Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda eylül ayında başlanan yeni Renault Duster’ın banttan indirme töreni geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, “Aralık 2023’te açıkladığımız ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ kapsamında, 2027 yılına kadar Türkiye’de 4 yeni modelin üretimine başlanacağını duyurmuştuk.

Haberin Devamı

Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz” dedi. MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ da, “Duster, uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler olan ve severek kullanılan bir model. Böylesine önemli bir modelin Türkiye’de üretiliyor olması, gerek Türkiye otomotiv endüstrisi gerekse Türkiye’deki kullanıcı kitlesi açısından büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. Fabrikada, Avrupa’daki talebe bağlı olarak Dacia Duster üretimi de yapılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Renault#Bursa#Dacia Duster

BAKMADAN GEÇME!