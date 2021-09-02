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Bundesbank Başkanından 'aşırı hızlı enflasyon riski' uyarısı

02.09.2021 - 10:08
Bundesbank Başkanından 'aşırı hızlı enflasyon riski' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Bundesbank Başkanı Weidmann, "Bence şu anda yukarı yönlü riskler ağır basıyor. Bu geçici faktörler, daha yüksek enflasyon beklentilerine ve hızlı ücret artışına yol açarsa, enflasyon uzun vadede belirgin şekilde yükselebilir" dedi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aşırı hızlı enflasyon riskini göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Weidmann, Bundesbank tarafından çevrimiçi düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, maliyetlerde geçici fiyat artışlarının ücretlerde yükselişe yol açması durumunda enflasyonun ECB tahminlerini aşma riski altında olduğunu ifade etti.

Euro Bölgesindeki artan enflasyonun ne kadar kalıcı olacağının “ECB Yönetim Konseyi için çok önemli bir soru” olacağını dile getiren Weidmann, ECB’in aşırı hızlı enflasyon riskini göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

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Kovid-19 ile ilgili acil tedbirlerin hem mali hem de para politikasında azalması gerektiğini belirten Weidmann, "Bence şu anda yukarı yönlü riskler ağır basıyor. Bu geçici faktörler, daha yüksek enflasyon beklentilerine ve hızlı ücret artışına yol açarsa, enflasyon uzun vadede belirgin şekilde yükselebilir.” ifadesini kullandı.

Bundesbank Başkanı Weidmann, ECB’nin esnek bir para politikasının hala gerekli olduğunu belirterek, ekonomi toplanırken ve enflasyon yükselirken ECB’nin 1,85 trilyon Euro'luk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında varlık alımlarını sonlandırmaya hazırlanması gerektiğini vurguladı.

"PEPP'deki ilk P harfi, kalıcı değil, pandemi anlamına gelir ve bunun iyi bir nedeni vardır." diyen Weidmann, varlık alımlarının "kademeli" olarak azaltması gerektiğini belirtti.

Weidmann, Almanya'daki büyümenin güçlü olduğuna işaret ederek, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların üreticiler ve hane halkları için maliyetleri yükselttiğine vurgu yaptı.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3 seviyesinde ölçülmüştü. Yıllık enflasyonun, ECB’nin yüzde 2'ye yakın hedefinin üzerinde kalması dikkati çekmişti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 3,4 yükselmişti. ECB'nin bir sonraki kritik para politikası kararı 9 Eylül’de olacak.


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