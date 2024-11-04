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Buffett'ın Apple'daki hissesi yüzde 60 azaldı

Güncelleme Tarihi:

#Berkshire Hathaway#Apple#Hisse
Buffettın Appledaki hissesi yüzde 60 azaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 12:02

Warren Buffett Buffett, Apple hissesini azaltmaya devam ediyor. Bu yıl Buffett'in Apple'daki hisse oranı yüzde 60 azaldı.

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Ünlü milyarder Warren Buffett'in sahibi olduğu finans şirketi Berkshire Hathaway'in üçüncü çeyrekte Apple hisselerini satmaya devam etmesi ile şirketin Apple'daki hissesi yıl başındaki büyüklüğünün çok altında kaldı.

Bloomberg'in haberine göre Berkshire, ikinci çeyrekte neredeyse yarı yarıya azalttığı iPhone üreticisindeki hisselerini üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 25 oranında daha azalttı. Apple'ın hisseleri 30 Eylül'de sona eren dönemde yüzde 10,6 değer kazandı.

Berkshire Hathaway'ın sahip olduğu Apple hisseleri geçen yılın sonunda 174,3 milyar dolar iken şu anda 69,9 milyar dolara gerileyerek neredeyse %60'lık bir düşüş yaşandı. Buffett, yıllık toplantıdan bu yana Apple hakkındaki görüşlerini açıklamadı.

Hisse satışına devam eden Berkshire Hathaway'ın nakit yığınının 300 milyar doları aştığı belirtiliyor. Şirket hisse geri alımı yapmayacağını açıklamıştı

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#Berkshire Hathaway#Apple#Hisse

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