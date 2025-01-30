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Bu hat 2 yılda 15.6 milyon yolcu taşıdı

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#Abdulkadir Uraloğlu#Gayrettepe#İstanbul Havalimanı
Bu hat 2 yılda 15.6 milyon yolcu taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının 2 yılda toplam 15 milyon 687 bin 783 yolcu taşıdığını söyledi.

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Son rekorunu, 22 Kasım 2024’te, bir günde 36 bin 389 yolcu taşıyarak kıran, 10 istasyondan oluşan toplam 47.5 kilometre uzunluğundaki hattın, Türkiye’nin en hızlı metrosu olduğuna dikkat çeken  Bakan Uraloğlu, kullanılan sinyalizasyon sisteminin yerli ve milli olup, metro setlerinin Türkiye’de üretildiğini hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27’sinin Gayrettepe, yüzde 24’ünün ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullandığını ifade etti.

Hattı, Halkalı’ya uzatacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde de İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmalarımız sürüyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz” dedi.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Gayrettepe#İstanbul Havalimanı

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