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‘Bu alışveriş rekor getirir’

29.11.2022 - 08:32 | Son Güncelleme :
‘Bu alışveriş rekor getirir’ | Ekonomi Haberleri

Black Friday’de (Muhteşem Cuma) online işlem hacminde yüzde 145.7, işlem adedinde ise yüzde 27.1 oranında artış yaşandığı belirtildi. BMD Başkanı Sinan Öncel, “ABD’de olduğu gibi bizde de rekora imza atılacak gibi görünüyor. Cirosal anlamda resmi enflasyonun çok üzerinde artış var ancak adetsel anlamda pozitif bir tablo çizebilir miyiz, emin değilim” dedi.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; her yıl olduğu gibi bu yıl da AVM’lerde izdihama neden olan ve e-ticarette talebin arttığı Black Friday (Muhteşem Cuma) döneminde online satışlarda rekora imza atıldı. Iyzico verilerine göre, 2021’e oranla işlem hacminde yüzde 145.7, işlem adedinde yüzde 27.1 oranında artış yaşandığı belirtildi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise bu yılki Black Friday döneminde rekor satışlar beklediklerini söyledi ama adetsel anlamda beklentilerin tam anlamıyla karşılanmayabileceğini kaydetti.

İHTİYAÇTAN FAZLASI OLDU

ABD’de olduğu gibi bu dönemde Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu olduğunu ifade eden Öncel, “Başta marketler olmak üzere perakende firmalarının hemen hemen tamamı indirim yaptı. Hatta zincir marketlerde bir alana bir bedava verildi. Hızlı tüketim ürünlerinde yüzde 50 indirim yapılması insanları ihtiyacın üzerinde alışverişe yönlendirdi. Marketlerde inanılmaz indirimler vardı. Kasım başından bu yana tüketiciler özellikle kışlık ürünlerde indirim bekliyordu, ciddi bir fiyat artışı vardı. Bu beklenti de bu dönemde karşılandı. Fiyat artışları çok yüksek, indirime rağmen sorun yaşayan tüketiciler de az değil, bunu da söylememiz gerek. Cirosal anlamda resmi enflasyonun çok üzerinde artış var. Adetsel anlamda pozitif bir tablo çizebilir miyiz, emin değilim” dedi.

Tüm dünyada hem satıcıların hem de tüketicilerin merakla beklediği bu dönemde, ortalama sepet tutarı 337.5 TL’den 652 TL’ye ulaşarak yüzde 93’lük artış gösterdi. Kredi kartı kullanım hacmindeyse yüzde 7.5’lik artış gözlenirken, tüketicilerin yüzde 72.89’u tek çekim, yüzde 27.11’i taksitli alışverişi tercih etti. İşlem penetrasyonundaysa geçtiğimiz yıla göre yüzde 2.4’lük artış gözlendi. 2022 Black Friday döneminde kadınlar erkeklere oranla daha fazla alışveriş yaparken, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tek çekim işlemler tercih edildi. Bu yıl alışverişlerin yüzde 60’ı kredi kartıyla gerçekleşirken, geçen yılın kredi kartı kullanım hacmine göre yüzde 7.5’lik artış yaşandı. Tüketicilerin yüzde 72.89’u tek çekim işlem yaparken, yüzde 27.11’i taksitli alışverişi tercih etti. Taksitli işlem penetrasyonu da geçtiğimiz yıla göre yüzde 2.4 puan artış gösterdi. En çok harcama yapan il İstanbul olurken, geçen seneye oranla yüzde 77.9’luk bir artış ile işlem sayısını en çok artıran il İzmir oldu. Geçen yılın şehir bazlı harcamaları düşünüldüğünde bu sene işlem hacminde atak yapan iller yüzde 497.8 ile Bayburt, yüzde 353.7 ile Erzincan ve yüzde 330.9 ile Artvin oldu. İstanbul dışında en çok alışveriş yapan illerse, yüzde 12.7 ile Ankara, yüzde 7.9 ile İzmir, yüzde 3.7 ile Bursa oldu. Bu illeri Antalya ve Kocaeli takip etti.

ABD’DE ONLINE SATIŞLARDA REKOR

ABD’de Adobe Analytics’in paylaştığı verilere göre, geçtiğimiz cuma günü yapılan online alışverişlerin toplamı 9.12 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 2.3’lük bir artış yaşanırken; 2020’deki Black Friday’de ise satışların 9.03 milyar doları aştığı kaydedildi. Rapora göre, geçen yıl yüzde 44 olan online satışların yaklaşık yarısı cep telefonları üzerinden yapıldı. USA Today’e göre, Adobe Digital Insights Baş Analisti Vivek Pandya, “Black Friday’de online harcama rekoru kırırlırken; bütçe bilincinin ön planda olduğunu görüyoruz. Alışveriş yapanlar ‘şimdi al, sonra öde’ yönteminden de bu yıl daha fazla yararlandı” diye konuştu.

TESİSAT TALEBİ PATLADI

ABD’de Shopify da yüzde 17’lik artışla 3.3 milyar doları aşan küresel satış açıkladı ve bugüne kadarki en iyi Black Friday’i geçirdiğini kaydetti. ABD’de Black Friday’de kırılan rekorların en büyük nedeni olarak enflasyon gösteriliyor ve online satışlara olan ilginin de yeni rekorları etkilediği kaydediliyor. ABD’de yoğunluk sadece online satışlarda değil; tesisatçılar için de geçerli. Business Insider’ın haberine göre, Şükran Günü’nün ardından tesisat sisteminde yaşanan sorunların arttığı ve tesisat hizmetinin herhangi bir cuma gününe göre yüzde 50 ve sıradan bir cuma-pazar dönemine göre ise yüzde 27 arttığı kaydedildi.


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