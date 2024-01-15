Bu beş milyarderin servetleri tam 464 milyar dolar attı! Zenginliklerine zenginlik kattılar... | Ekonomi Haberleri

Yayınlanan bir rapora göre, dünyanın en zengin milyarderlerinden beşinin toplam serveti son 3 yılda iki katından fazla artış gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Oxfam adlı yardım kuruluşunun Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünyanın en zengin milyarderleri arasında bulunan beş iş insanının servetlerini 2020'den bu yana iki katından fazla artırdığını belirti. Bu hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan rapora göre, dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, LVHM patronu Bernard Arnault,, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Oracle kurucusu Larry Ellison ve deneyimli yatırımcı Warren Buffett'in toplam servetleri Mart 2020′de 405 milyar dolar iken Kasım 2023′te 869 milyar dolara çıktı. Musk, Bezos ve Arnault, dünyanın en zenginleri listesinde ilk 3 sırada yer alırken, Elison 8'inci, Buffett ise 10'uncu sırada yer alıyor.

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KÜRESEL VARLIKLARIN YÜZDE 43'ÜNE SAHİPLER

Rapora göre, dünyanın en büyük on şirketinden yedisinin CEO’su veya ana hissedarı milyarderlerden oluşuyor. Ayrıca raporda, dünyanın en zengin yüzde 1′lik kesimi, hisse senetleri ve tahviller gibi küresel finansal varlıkların yüzde 43′üne sahip.

Oxfam, "Mevcut eğilimler devam ederse, dünya on yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak ancak yoksulluk bir 229 yıl daha ortadan kaldırılmayacak" dedi.

Yardım kuruluşu ayrıca dünyanın en büyük 148 şirketinin net karının, 2018 ile 2021 arasındaki ortalama kara kıyasla Haziran 2023′te yüzde 52 arttığının altını çizdi.

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