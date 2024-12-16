BTM yılın ilk çağrı dönemini başlattı

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Tüm girişimlere açık olan ve girişimlerin seviyelerine göre içerikleri farklılaştırılan Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programlarına 26 Ocak 2025 Pazar gününe kadar BTM’nin www.btm.istanbul adresinden başvurulabilecek. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeye devam edecek.

EĞİTİM VE OFİS İMKÂNI SUNUYOR

BTM’nin programlarına kabul edilen girişimcilere söz konusu programlar kapsamında; eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanakları, birebir danışmanlık gibi hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor. Dünyada bir oda tarafından kurulan ilk ve tek startup merkezi olan BTM, girişimcilerine 800 bini aşkın üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası’nın meslek komitelerinde kendilerini anlatma olanağı da sunuyor. BTM Yerleşkesi, İstanbul Fulya’da yer alıyor.