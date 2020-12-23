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BRC uyardı: İngiltere taze gıda sıkıntısı yaşayabilir

23.12.2020 - 16:43
BRC uyardı: İngiltere taze gıda sıkıntısı yaşayabilir | Ekonomi Haberleri

BRC, Fransa'nın geçici olarak İngiltere'yle sınırını kapatmasından sonra, taze gıda tedarikinde bazı sıkıntılar yaşanabileceği konusunda uyardı.

 

Perakende sektörünün çatı kuruluşu konumundaki İngiliz Perakende Konsorsiyumu'ndan (BRC) yapılan açıklamada, İngiltere- Fransa sınırında biriken yaklaşık 3 bin nakliye aracının geçişlerinin tamamlanmasına kadar, İngiltere’de taze gıda tedarikinde bazı sıkıntıların yaşanabileceği kaydedildi.

BRC Gıda Sürdürülebilirliği Direktörü Andrew Opie, iki ülkenin dün, sınırın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmasının iyi bir haber olduğunu hatırlatırken nakliye araçlarının sınırı bir an önce geçmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Opie, “Biriken araçlar azalana kadar ve tedarik zinciri normale dönene kadar, taze gıdalara erişim konusunda bazı sorunların oluşmasını bekliyoruz.” dedi.

İngiliz süpermarket zinciri Waitrose’dan yapılan açıklamada marketlerin stokların iyi seviyede olduğu, fakat bazı ürünlerin alışverişinde sınırlamanın getirildiği belirtildi.

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Diğer bir süpermarket zinciri Sainsburry’s ise henüz herhangi bir üründe kısıtlamanın olmadığını, müşterilerin olağan şekilde alışverişlerine devam edebileceğini duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada de Noel tatili öncesi müşterilerinin yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişlerinin 3 paketle sınırlandırıldığı kaydedildi.

FRANSA, İNGİLTERE'YE UYGULADIĞI SEYAHAT YASAĞINI KALDIRDI

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında hava, deniz ve demir yolu ulaşımının bugün sabah saatlerinde yeniden başlamasını öngören bir protokol imzalanmıştı.

İngiltere'den Fransa'ya gitmek isteyenler, seyahat öncesi son 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptırmak zorunda. Testin negatif çıktığına dair belge sunamayanların ulaşım araçlarına binmesine izin verilmeyecek. Uyruğuna bakılmaksızın tüm tır şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak.

Fransa'nın, İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünden korunma amacıyla pazar günü 48 saatliğine sınırını kapatmasının ardından nakliye araçları uzun kuyruklar oluşturmuştu.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahatleri durdurma kararı almıştı.


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