Borsalarda bahar havası | Ekonomi Haberleri

Küresel ekonomilerde büyümenin sürmesi, şirketlerin 3’üncü çeyrek performanslarının iyi olması borsalarda çıkışın devamını sağladı. Ayrıca enflasyona karşı korunma isteği de borsalara ilgiyi arttırıyor. Olumlu gelişmelerin fiyatlamalara önemli ölçüde yansıdığını da söyleyebiliriz.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bu haftaki yazısı...

Borsalarda ralli devam ediyor. Son günlerde Borsa İstanbul’un dış borsalardan pozitif ayrıştığı gözleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında tahvil alımlarını azaltma sürecini başlatırken Fed Başkanı Powell geçen hafta senatoda yaptığı sunumda bu süreci hızlandırmaktan söz etti. Ayrıca ‘omicron varyantı’ konusundaki risk ve belirsizliğe vurgu yaptı. Benzer açıklamalar ABD Hazine Bakanı Yellen’dan da geldi. Yellen, “Enflasyonda geçici tanımını geri çekmeye hazırım. Omicron varyantı ekonomi için ciddi sorunlara sebep olabilir, bunu hala değerlendiriyoruz. Omicron varyantı bir süre daha bizimle olacak” dedi. Enflasyon gerek ABD gerekse Almanya ve Euro Bölgesi’nde uzun yıllardır görmediği seviyelere ulaştı. Bununla birlikte her ne kadar cuma günü açıklanan ABD kasım tarım dışı istihdamı beklentilerin altında kalsa da istihdam verileri olumlu görünümünü koruyor. Ekonomik veriler pozitif ağırlıklı. Genel görünüm böyle olunca Fed’in parasal sıkılaştırma adımlarını atması olağan bir gelişme. Diğer yandan küresel ekonomideki büyüme ve şirketlerin 3.çeyrek performansları iyi. Borsalar ekonomideki olumlu görünümü yani bardağın dolu tarafını fiyatlamaya devam ediyor. Bu aşamada olası risklere duyarsız. İç piyasalarda ise Borsa İstanbul çıkışını sürdürüyor.

ÇIKIŞ HAREKETİNİ DESTEKLİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine devam ederken piyasa işleyişi gereği döviz kurları yükseliyor. TCMB faiz oranı ile enflasyon arasındaki farkın açılması, eksi faizin 6 puanı geçmesi alternatif yatırım araçlarına ilgiyi artırıyor. Borsa İstanbul’a olan ilgiyi de bu çerçevede değerlendirmek mümkün. TL getirisi düşük olunca enflasyondan korunmak için döviz, gayrimenkul gibi alternatif yatırım araçlarına borsa da eklenmiş durumda. Yabancı yatırımcı ilgisi zayıf olmasına rağmen ağırlıklı olarak yerli yatırımcının katkısıyla çıkış hareketi yeni zirve denemeleriyle devam ediyor. Borsa İstanbul primli ancak fiyat kazanç oranları gibi bilanço değerleme kriterlerine göre dış borsalara nazaran pahalı değil. Ayrıca dolar/TL kurundaki yükseliş devam ettikçe “dolar bazında ucuz algısı” sıcak tutulmaya devam ediliyor. Bu gelişmeler borsadaki çıkış hareketini destekliyor.

İYİMSERLİK SÖZ KONUSU

Ancak bütün bunları artı hanesinde tutmakla bu aşamada birlikte aklımızda bulunsun babında bir de bardağın boş tarafına göz atmakta yarar var. ABD ve Almanya başta olmak üzere dış borsalarda çıkış trendleri korunsa da zirve seviyelerinde bir ivme kaybı veya patinaj durumu söz konusu. Ayrıca olumlu gelişmelerin önemli bir kısmı fiyatlara dahil oldu. Borsalar için riskleri göz ardı eden son günlerde aşırıya varan bir iyimserlik söz konusu. Diğer yandan parasal genişleme politikalarının sonuna yaklaşıldığı izlenimi öne çıkmaya başladı. Fed bu yönde ilk adımı da attı. Ez cümle, yatırımcının en iyi dostu olan trendin içinde yer almak ve onu takip etmek gerekir. Borsalardaki iyimserlik ve bahar havası devam ediyor. Ama borsacıların “kapıya yakın durmak” sözünü de bir not olarak buraya bırakalım.

TCMB ‘BURADAYIM’ DEDİ

DÖVİZ kurlarındaki yükseliş devam ederken geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iki defa döviz kurlarına satış yönlü müdahale etti. Dolar/TL kurunda çarşamba ve cuma günü 13.88 seviyelerinden gelen müdahalelerden cuma günü olanı daha düşük hacimliydi. Dolar/TL kurunda 14.00 seviyesine yaklaştıkça TCMB’nin satışa geçmesi bu noktada bir denge oluşumu veya kırmızı çizgi gibi bir algı oluşmasına neden oldu. Çarşamba günkü volatiliteye (dalgalanmaya), cuma günkü seviyeye müdahale izlenimi verdi. Ancak etkileri sınırlı kaldı. Faiz ayağının olmaması nedeniyle döviz kurları kısa süre içinde tekrar toparlandı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla yaptığı toplantıda, “Faiz indirimini büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum, faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı” açıklaması, 16 Aralık toplantısında son bir faiz indirimi daha olabilir, şeklinde algılandı. Bununla birlikte ekonomi yönetiminin politikası düşük faizden yana. Ayrıca yüksek gelen kasım enflasyon verileriyle birlikte enflasyon ve TCMB faiz makası açıldı. Döviz kurlarındaki yükseliş ve kur geçişkenliğine bağlı olarak muhtemelen aralık enflasyonu da yüksek gelecek. Aralık toplantısında TCMB beklendiği üzere bir faiz indirimi daha yapar, aralık enflasyonu da yüksek gelirse makas daha da açılabilir. Diğer yandan Fed para politikası değişiyor ve ABD doları son günlerde biraz ivme kaybetse de dış piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Bu açıdan TCMB’nin sadece döviz satışlarıyla döviz kurlarına set çekmesi biraz zorlaşıyor.

DÖVİZ MEVDUATINDA DÜŞÜŞ

BANKALARDAKİ döviz mevduatı yakından izlenen veriler arasında. TCMB verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Kasım ile biten haftada 2.9 milyar dolar gerileyerek 232.7 milyar dolara geriledi. Düşüşte gerçek kişi mevduatları 1.9 milyar dolar, tüzel kişi mevduatları da 1.0 milyar dolar geriledi. Kurlardaki yükselişin döviz mevduatına satış getirdiği anlaşılıyor. Yine aynı hafta TCMB brüt rezervleri 2.1 milyar dolar azalarak 126.1 milyar dolara geriledi. 26 Kasım ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin hisse senetleri ve tahvil bono istatistiklerine göre, hisse senetlerinde 64.5 milyon dolar, tahvil bonoda 105.4 milyon dolar yabancı satışı gerçekleşti. Yabancılar son dört haftadır hisse senetlerinde alım tarafındaydılar. Ancak geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde yabancı takas saklama oranlarında küçük de olsa bir yükseliş var. 1-3 Aralık tarihleri arasında yüzde 42.37’de 42.90 seviyesine yükseliş görüldü. Bu oran 19 Kasım’da 43.26 idi.

BORSA DİRENÇ SEVİYELERİNE YAKLAŞIYOR

BORSADA çıkış hareketi yeni zirve denemeleriyle devam ediyor. İlk destekler 1.880-1.870 seviyelerinde. Bu seviyeler kısa dönem için önem kazanabilir. 1.830-1.820 ve 1.800 sonraki destek noktaları. İlk dirençler ise 1.950 ve 2.000-2.040 olarak görülüyor. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 2.150-2.200 seviyelerinde. Çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

ALTININ ons fiyatı tepki yükselişinin ardından gelen satışlarla tekrar 1.800 dolar seviyesinin altına çekildi. Fed’in tahvil alımlarını azaltma adımlarını hızlandırılması ve 2022 için faiz arttırım olasılığının dillendirilmesi altın fiyatını baskılayan nedenlerden. İç piyasalarda gram/TL altın fiyatı ise dolar/TL kurundaki çıkışın etkisiyle yükseliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş de geçen hafta dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. OPEC+ Grubu toplantısından günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek, açıklaması geldi. Ancak pandemide yeni mutasyon haberlerine bağlı kısıtlama ve ekonomide yavaşlama olasılılıklarının öne çıkarılması fiyat düşüşünde etkili oldu. Brent petrol 65 dolara kadar düştükten sonra tekrar 70 doların üzerine çıktı.

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.

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