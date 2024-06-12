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Borsada parası olanlar dikkat! Takas için bugün son gün

12.06.2024 - 09:38 | Son Güncelleme :
Borsada parası olanlar dikkat! Takas için bugün son gün | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak. Bundan dolayı bugün satış yapan hisse sahipleri paralarını Cuma günü hesaplarına görebilecek. BİST, 20 Haziran 2024 tarihinde yeniden işlemlere başlayacak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Borsa İstanbul uzun soluklu tatile giriyor. BİST 17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde Kurban Bayramı nedeniyle işleme kapalı olacak. 20 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlemler başlayacak.

Borsa İstanbul'da hisse satıldığında parası 3 gün sonra hesaba geçiyor. Başka bir anlatımla bugün hisse satıldığı varsayılırsa Çarşamba birinci gün, Perşembe ikinci gün ve Cuma üçüncü günde para hesaba geçiyor. Bu durum resmi tatil ve hafta sonuna denk gelirse üçüncü gün hangi işlem gününe denk gelirse para o zaman hesaba geçiyor.

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PARAYA İHTİYACI OLANLARIN SATMASI GEREKİYOR

Paraya ihtiyacı olan kişilerin bugün hisse satışı yapması ve Cuma günü parasını hesabında görmesi gerekiyor. Aksi halde yarın satılan hisseler 20 Haziran'da, Cuma günü satılan hisselerin parası 21 Haziran'da hesaplarda olacak.

Not: Sadece paranın hesaba geçişine ilişkin haberdir. Hisse almak ya da satmak yönünde tavsiye değildir. Yatırım kararlarınızı özgür iradenizle vermeniz gerekiyor.

 


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