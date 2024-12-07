Borsada ‘açığa satış’ etkisi

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Yatırımcıların gün içi işlemlerde açığa satış tuşunu kullanmaları zorunlu olacak. SPK bültenindeki açıklamada, “Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 tarihli kararı ile Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 02/01/2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına, açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir” denildi.

BIST 100 PRİMLE BAŞLADI

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BIST 100 endeksi, BIST 50’de açığa satış yasağının kalkması kararını takip eden ilk işlem gününe yüzde 1’i aşan primle başladı. Sabah saatlerinde yüzde 1.29’luk yükseliş yaşanırken endeks, eylül sonundan bu yana ilk kez 10 bin puanın üzerini test etti. Öte yandan bankalara getirilen enflasyon muhasebesi muafiyetinin etkisi de endekse yansıdı. Bankacılık endeksinde açılışta yükseliş yüzde 3’ü aştı. Haftanın son gününe bu motivasyonla başlayan endeks kapanışı ise yüzde 1.46 değer kazanarak 10.081 puanla tamamladı.