Borsa İstanbul'dan tarihi rekor | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul, 2 bin 424 puana kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Bankacılık endeksi şu dakikalarda yüzde 2'nin üzerinde yükselişle hareket ederken; holding endeksi ise yüzde 1,73 değer kazancında bulunuyor. Yeni haftada gündem yoğun... ABD'den gelecek enflasyon verisi, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öne çıkan maddeler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,42’lik yükselişle başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürerek tüm zamanların rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi böylelikle tarihi rekor seviyesini 2 bin 424 puan seviyesine taşırken; saat 11:44 itibarıyla yüzde 1,08 oranında yükselişle 2 bin 418 puanda bulunuyor. Endeks bir önceki tarihi rekorunu 17 Aralık 2021 tarihinde 2 bin 406 puana yükselerek görmüştü.

Küresel borsalardan pozitif ayrışmayı sürdüren Borsa İstanbul, geçtiğimiz cuma günü 2 bin 393 puandan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanış rakamını gerçekleştirdi.

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HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

Dünya borsa endeksleri hareketli bir haftayı geride bırakırken; yeni haftaya ılımlı pozitif başladı. Yeni haftada ise piyasaları oldukça yoğun bir hafta bekliyor.

Salı günü ABD’den gelecek enflasyon rakamları kritik olacak. Fed, 40 yılın zirvesinde olan enflasyon rakamları sonrası faiz artırım takvimini hızlandırmıştı. Bu tablo dünyada doları güçlendirirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasındaki detaylar piyasalar tarafından takip edilecek. Ayrıca önümüzdeki hafta İngiltere, Almanya ve Fransa’dan enflasyon rakamları gelecek.

Yurt içinde ise, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı önemli olacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde…

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