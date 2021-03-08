Borsa İstanbul: Hakan Atilla kendi isteğiyle görevinden istifa etti | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa etti. Atilla'nın istifası kabul edildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, bugünkü Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi.

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