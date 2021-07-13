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Borsa İstanbul düşüşte

13.07.2021 - 10:53 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul düşüşte | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kaybederek 1.353,66 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,30 puan azalışla 1.353,66 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 azalırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile turizm oldu.

Öte yandan bugün yurt içinde açılanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7, bir önceki aya göre de yüzde 1,3 artarak beklentileri aştı.

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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta yıllık yüzde 78,4 ve perakende satışlar da aynı dönemde yüzde 27 arttı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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