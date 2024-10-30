Borsa faiz indirimini bekliyor

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Bu senenin ilk yarısında piyasayı destekleyen para politikasındaki normalleşme, CDS’lerdeki iyileşme, yabancı yatırımcı ilgisi ve not artırımları gibi faktörlerin etkisiyle rekor seviyeleri test eden BIST 100 endeksi’nde, son aylardaki patinaj sürüyor. Endeks, tarihi zirve seviyesi olan 11 bin 245 puanı test ettiğinden bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. Temmuzdan bu yana yukarı ivmenin zayıflamasında küresel gelişmelerin yanı sıra yurt içinde zayıf gelen bilançolar, yatırımcıların borsaya rakip mevduat faizi, altın gibi getiri araçlarına yönelmesi, yabancı yatırımcı ilgisinin beklenen ve istenilen seviyede gelmemesinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Hürriyet’e bilgi veren uzmanlara göre borsa yeniden yükseliş trendine girmek için yeni bir hikâye arıyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine başlamasıyla borsada yeniden bir artış trendi başlayacağı ifade ediliyor.

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YENİDEN ARTIŞ TRENDİ BEKLENTİSİ

İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, “Borsadaki mevcut seyirde, mevduat faizi gibi risksiz getirilerin enflasyon karşısında yeterli kalması etkili oldu. Diğer taraftan enflasyon muhasebesinden kaynaklı bilançolar güçlü gelmiyor ve büyüme küçüldüğü için ekonomideki durağanlık şirketlerin finansallarına yansıyor. Bunların hepsi yurt içi piyasalardaki dinamiklerin tersine gelmesine sebebiyet verdi. Düşüş trendine girdi borsa” dedi. Üçüncü çeyrek finansallarının iyi gelmeyeceğine işaret eden Toros, “Fakat, Borsa İstanbul’da orta vadede yeni hikâyelerle yukarı yönlü hareketler yeniden başlayabilir. Çünkü piyasaya yeni bir hikâye lazım. Faiz indirimi de en büyük hikâyeyi sunacak gibi duruyor” diye konuştu.

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal da Toros gibi piyasanın beklediği yeni hikâyenin faiz indirimleri olduğuna işaret etti.

“Sıcak para girişi olmayınca yerli yatırımcı hissede sıkıştı kaldı, alternatif ürünlerin getirilerine yöneldi. Yabancı da gelmeyince borsada böyle bir sürünceme görüyoruz” diyen Bal, “Orta ve uzun vadeye ilişkin olumsuz değiliz. Çünkü faiz indirimleri başladığında, ki önümüzdeki hafta ekim ayı enflasyon verisi gelecek. İyi bir veri görürsek piyasaya moral olabilir. Bu cuma S&P’nin not kararı var. Fitch gibi bir karar bekliyoruz, yani notu artırıp, görünümü durağana çekmesi bekleniyor. Bunlar piyasaya moral verebilir ama asıl endeksi toparlayacak beklenti TCMB’nin faiz indirimlerine başlaması ve yabancı yatırımcının gelmesi. Bu da tam anlamıyla 2025’e sarkabilir” ifadelerine yer verdi.

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YABANCI TÜFE’DE İYİLEŞME BEKLİYOR

TCMB’nin faiz indirimine gitmesinde ise ekim ve kasım ayı enflasyonu-nun hangi oranlarda geleceği etkili olacak. Gedik Yatırım Danış-manlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, “Cuma günü S&P’den not artırımı beklentisi endekste toparlanmaya destek verebilir. Ancak piyasanın, asıl olarak enflasyonun iyileşme trendine girdiğini görmesi lazım. Çünkü yabancı yatırımcı ilk olarak enflasyonun düşüş trendine girdiğine ilişkin daha net emareler bekliyor. İkinci olarak da koşullar oluştuğunda faiz indirimlerinin başlamasını bekliyor” dedi. “Bunlarla birlikte desteklenirse anlamlı, güçlü yükseliş olur” diyen Bal, şöyle devam etti: “Çünkü güçlü dirençlerimiz var. İlk olarak endeksin 9 bin 200 ila 9 bin 400 puan eşiğine yükselmesi; sonrasında da 9 bin 700-10 bin puan bandına ulaşması... Bu seviyeler aşılıp, soluklanıp, kademe kademe yükselen bir endeks görmeyi beklerim. Faiz indirimlerine dair yol haritası netleştiğinde daha anlamlı bir yükseliş trendi başlayacaktır. Bu da önümüzdeki yıl yeni zirveleri getirir.”