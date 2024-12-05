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Borçlar arttı, tasarruflar azaldı

Güncelleme Tarihi:

#Borç#Kredi#Mevduat
Borçlar arttı, tasarruflar azaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 14:10

BDDK verilerine göre mevduatta gerileme olurken kredi ve kredi kartı kullanımında yükseliş yaşandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 15 trilyon 231,4 milyar TL'den 15 trilyon 417,6 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 275 milyar TL'den 18 trilyon 167,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 919,4 milyar TL'den 1 trilyon 942,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 688,1 milyar TL'den 1 trilyon 744,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 281,5 milyar TL'den 286,9 milyar TL'ye çıktı.

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#Borç#Kredi#Mevduat

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