Bolat açıkladı: THY'de hedef 30 milyar dolar gelir

Haberin Devamı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve bazı yöneticiler Türkiye Tanıtım Etkinlikleri kapsamında Elazığ’a geldi. Burada bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve yöneticiler katıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, “Elazığ kadim medeniyetimizin içerisinde gastronomisiyle, tarihiyle çok önemli yer tutan ve ulaşım noktalarının kesişim noktasında bulunmasıyla önem taşıyor. Bu anlamıyla biz de Elazığ'ın gastronomisiyle, turizmiyle, tarihiyle hem ülkemize hem de Dünyaya tanıtmak gibi bir hedef doğrultusunda gayret gösteriyoruz” dedi.

Haberin Devamı

‘ELAZIĞ DÜNYAYA TANITMAK İÇİN BURADAYIZ’

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise “Tarihi milattan önce binlerce yıl önceye dayanan ve o günden bugüne medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Elazığ şehri, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomi anlamda da ülkemizin eşsiz tarifelerinden bir şehir olarak dünyaya tanıtmak amacıyla buradayız. Konumuyla tarih boyunca kültürlere ve medeniyetlere en sahipliği yapan Elazığ turizm açısından maalesef hak ettiği noktada değil. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kürsübaşı Sohbetleri’ni tanıma fırsatı bulduk. Somut kültürel miraslar gibi soyut kültürel miraslarda ülkemizde de son derece önemli yer kaplıyor. Ama maalesef fazla bilinmiyor. Urfa’nın sıra geceleri meşhur. Herkes biliyor ama Elazığ bilinmiyor. Dün anlatıldığı şekliyle de bu sadece eğlence için yapılmış bir şey değil. İnsanların toplandığı kültürün birbirine aktarıldığı çok önemli bir faaliyet olarak biz kaydettik” ifadelerini kullandı.

‘ARTIK İSTANBUL DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BAĞLANTI MERKEZİ HALİNE GELDİ’

Bolat, “Ülkemizin Anadolu’nun kadim medeniyetler beşiği olmasını bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bu şu anlamda önemli. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'na gelen herhangi bir kişiyi 2 saatte dünyanın başka bir köşesine gidecek uçağa aktarabiliyoruz. Artık İstanbul dünyanın en önemli bağlantı merkezi haline geldi. hem malda hem de yolcu taşımada. THY olarak biz özellikle Asya ve Amerika kıtasında 10 milyon turist 30 milyar dolar gelir diye bir hedefimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla buna çalışıyoruz. İnşallah bundan da Elazığ burayı da birleştirmeye çalışıyoruz. Kargo şirketimiz var. 2033 yılında Turkish Cargo da taşıyacağı toplam kargo 4 milyon ton olacak” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘GÜNDE 2 SEFER OLAN ELAZIĞ’DA SEFER SAYISINI 3’E TAMAMLAYACAĞIZ’

Bolat Elazığ uçuş tarifelerine de değinerek “ Elazığ şu anda kış tarifesinde. Günde 2 seferi olan sefer sayısı 3’e tamamlayacağız. Bu yaz 17 yapmıştık. Bunu 21’e çıkarıyoruz. Günde 3 sefer İstanbul. Havalimanın’dan Elazığ’ı dünyaya bağlayacağız. AJet’in Sabiha Gökçen Havalimanın’dan günde bir tane seferi var. Bu devam edecek. Böylece İstanbul’dan Elazığ’a gelmek isteyen vatandaşlarımız günde 4 alternatifle Elazığ’a gelebilecek. Ankara’dan da AJet günde 2 sefer yapıyor. Bu devam edecek” ifadelerini kullandı.

'BİZİM SADECE ELAZIĞ DEĞİL TURİZM ANLAMINDAKİ ŞEHİRLERİMİZE BÖYLE KATKILARIMIZ OLUYOR’

Haberin Devamı

Bolat, “Ayrıca arkadaşlarımızın daha önceden yapmış olduğu planlar neticesinde Kasım ayında Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden acenteleri getirerek Elazığ'ımızı tanıtıyoruz. Yani bizim sadece Elazığ değil turizm anlamındaki şehirlerimize böyle katkılarımız oluyor. Tanıtım toplantıları yaparak acenteleri getiriyoruz. meşhur olanları getirerek buralara tanıtmasına gayret ediyoruz. Bundan sonra Elazığ uçaklarımızda tüm dünyaya tanıtacağız. Ben kendi sosyal medya hesaplarımdan tanıtacağım” dedi.

HARPUT’UN KALICI KALICI LİSTEYE KISA ZAMANDA GEÇECEĞİNE İNANIYORUM’

Elazığ'da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer olmadığını söyleyen Bolat, “Vekilim geldi. Genelde uçak sayısı gibi konuları konuşuyoruz. Dedim ki vekilime ‘yani evet Elazığ'ı dünyaya bağlayalım ama asıl önemli olan Elazığ ekonomisine ne katkı sağlayabilir. Ülkemizde 21 UNESCO Dünya Miras listesinde yer var. 79 tane de bekleme listesinde yer var. Almanya'ya baktığımızda Almanya’nın listede 52 tane yeri var. Listeye şehirlerimizi sokmakta biz geç kalmışız. Ülke olarak geç kalmışız. Kültür ve Turizm Bakanlığı son birkaç yıldır bu konuda gayet büyük gayretler sarf ediyor. Burada yapılması gereken çok iyi bir dosya hazırlanacak. Biz de Türk Hava Yolları olarak gerekli lobi faaliyetini buraları tanıtacak gazeteciler getirerek yapacağız. Afyon'a böyle başladık. Bugün Kapadokya 5 milyon kişi alıyor. Demek ki bizim de Elazığ için buradaki paydaşlarımızla çalışmamız lazım ki bu sayıyı arttıralım. Bunun için buradaki tur acentelerimizi arttırmamız lazım. THY olarak buna çalışacağız. Bunun neticesin de de belli bir süre Harput’un kalıcı listeye kısa zamanda geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.