  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • BofA'ya göre ABD'de ekonomi daralacak
‹ Önceki Haber Bitcoin 30 bin doları devirdi Bitcoin 30 bin doları devirdi Sonraki Haber › Ons altın yeniden yükselişe geçti Ons altın yeniden yükselişe geçti

BofA'ya göre ABD'de ekonomi daralacak

11.04.2023 - 08:09 | Son Güncelleme :
BofA'ya göre ABD'de ekonomi daralacak | Ekonomi Haberleri

Bank of America "ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte daralması riski var" açıklamasında bulundu.

Bank of America, ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte daralma riskinin olduğunu açıkladı. BofA, son gelen verilerin ve Fed'in agresif faiz artırımı nedeniyle ekonominin soğuduğuna işaret etti.

BofA ekonomistleri "Bu hafta veri akışı ABD ekonomisinin 2023 ilk çeyrekte istikrarlı şekilde yavaşladığı yönündeki görüşümüz ile tutarlı. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrek zayıf görülüyor. İkinci çeyrekte GSYH'da bir daralma için anlamlı riskler görüyoruz" açıklanasına yer verdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.122 Değişim: 0,58% Hacim : 64.528 Mio.TL Son veri saati : 17:51
Düşük 5.082 11.04.2023 Yüksek 5.144
Açılış: 5.111
19,2875 Değişim: 0,10%
Düşük 19,2435 11.04.2023 Yüksek 19,3079
Açılış: 19,2691
21,0592 Değişim: 0,62%
Düşük 20,8745 11.04.2023 Yüksek 21,0904
Açılış: 20,9302
1.242,00 Değişim: 0,64%
Düşük 1.231,97 11.04.2023 Yüksek 1.245,01
Açılış: 1.234,09
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.