BofA'ya göre ABD'de ekonomi daralacak | Ekonomi Haberleri

Bank of America "ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte daralması riski var" açıklamasında bulundu.

Bank of America, ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte daralma riskinin olduğunu açıkladı. BofA, son gelen verilerin ve Fed'in agresif faiz artırımı nedeniyle ekonominin soğuduğuna işaret etti.

BofA ekonomistleri "Bu hafta veri akışı ABD ekonomisinin 2023 ilk çeyrekte istikrarlı şekilde yavaşladığı yönündeki görüşümüz ile tutarlı. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrek zayıf görülüyor. İkinci çeyrekte GSYH'da bir daralma için anlamlı riskler görüyoruz" açıklanasına yer verdi.

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