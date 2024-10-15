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Boeing 25 milyar dolara kadar kaynak toplayacak

Güncelleme Tarihi:

#Boeing#Uçak#Bigpara
Boeing 25 milyar dolara kadar kaynak toplayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 14:56

Havacılık devi Boeing, 25 milyar dolara kadar para toplamayı planladığını duyurdu.

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ABD'li uçak üreticisi Boeing, üretim sorunları ve büyük grev nedeniyle çeşitli finansal araçlarla 25 milyar dolara kadar kaynak toplamayı ve çok sayıda bankadan 10 milyar dolar kredi almayı planladığını duyurdu.

AFP'nin haberinde yer alan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir belgeye göre şirket nakit akışını yenilemek için hisse senetleri veya tahviller gibi menkul kıymetler aracılığıyla para toplayabileceğini söyledi. Bu hamle, ilk ayda 3 milyar dolardan fazla maliyete yol açan Boeing işçileri grevinin ortasında geldi. 

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#Boeing#Uçak#Bigpara

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