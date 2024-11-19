Boeing 2200 kişiyi işten çıkarıyor

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Boeing, şirketin en eski fabrikalarının çoğunun bulunduğu ABD'nin Washington eyaletinde yaklaşık 2.200 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Boeing, duyurusunda 20 Aralık'tan itibaren kalıcı olarak işten çıkarmalara başlamayı beklediğini belirtti. Toplamda 2.199 kişi etkilenecek.

Üretim kalitesindeki sorunlarla boğuşan grup, 50 günden fazla süren ve iki önemli fabrikayı felç eden bir grevle karşı karşıya kaldı.

Boeing, 12 Ekim'de önümüzdeki aylarda küresel iş gücünü yüzde 10 oranında azaltma planlarını açıkladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Boeing'in geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 170 bin çalışanı bulunuyordu.

Seattle yakınlarındaki Renton ve Everett'teki fabrikaları, yakın zamanda Uluslararası Makinistler Birliği'nin (IAM) yerel şubesinin 33.000'den fazla üyesinin ücret ve çalışma koşulları konusunda pazarlık yaptığı bir grevle sarsıldı.

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Şirket sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz gibi, iş gücü seviyelerimizi finansal gerçekliğimize ve daha odaklı bir dizi önceliklere uyacak şekilde ayarlıyoruz" dedi.

Boeing'e göre, bu hafta işten çıkarma bildirimi alan çalışanların çoğu Ocak ortasında şirketten ayrılacak. Bundan sonra üç aya kadar faydalar ve sağlık sigortası ödenmeye devam edecek.