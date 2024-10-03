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BoE Başkanı'nın faiz açıklaması ardından sterlin, dolar ve euro karşısında çakıldı

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#Sterlin#Dolar#Euro
BoE Başkanının faiz açıklaması ardından sterlin, dolar ve euro karşısında çakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 13:10

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in daha olumlu enflasyon verilerinin merkez bankasını faiz indirimlerine yönelik daha agresif bir yaklaşıma yönlendirebileceğini açıklamasının ardından İngiliz sterlini, euro ve ABD doları karşısında %1′den fazla değer kaybetti.

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) başkanı Andrew Bailey, The Guardian'da yayınlanan röportajında, enflasyon gelişmelerinin iyi olmaya devam etmesi halinde BoE’nin faiz indirimlerine yönelik yaklaşımında biraz daha agresif olabileceğini söyledi.

The Guardian’ın haberine göre, Bailey, ayrıca yaşam maliyeti baskılarının daha önce düşünüldüğü kadar kalıcı olmamasının da kendisini cesaretlendirdiğini de ekledi.

CNBC'ye göre bunun üzerine sterlin, Londra’da saat 10:05′te %1,17 düşüşle 1,3109 dolara geriledi ve 12 Eylül’den bu yana en düşük günlük seviyeye ulaştı. İngiltere para birimi, İngiltere Merkez Bankası’nın 19 Eylül’deki toplantısının ardından yükselmişti.

İngiltere Merkez Bankası, Ağustos ayında faizi 25 baz puan düşürerek %5′e indirdikten sonra Eylül ayında temel faiz oranını sabit tuttu.

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#Sterlin#Dolar#Euro

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