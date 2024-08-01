  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • BoE Bailey: Enflasyonun düşük seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu Sonraki Haber › Emeklilere özel indirimler var... 13 bankayla anlaşıldı Emeklilere özel indirimler var... 13 bankayla anlaşıldı

BoE Bailey: Enflasyonun düşük seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor

01.08.2024 - 17:24 | Son Güncelleme :
BoE Bailey: Enflasyonun düşük seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, politika faizini 25 baz puan indirme kararının oldukça dengeli şekilde alındığını belirtti ve yılın geri kalanında olası faiz indirimlerine ilişkin açık bir sinyal vermekten kaçındı.

BoE Başkanı Bailey, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5'e indirme kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ülkede manşet enflasyonun iki ay üst üste BoE'nin yüzde 2'lik hedefine uyumlu seyretmesinin ardından alınan faiz indiriminin "oldukça dengeli bir karar" olduğunu söyleyen Bailey, enflasyonist baskıların beklendiği gibi azaldığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Bailey, ekonominin son aylarda oldukça güçlü olmasına rağmen potansiyelinin altında kaldığını ifade eden Bailey, "Ancak enflasyonun düşük seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor. Yüksek enflasyon dönemini tam olarak arkamızda bırakmalıyız. Enflasyonun yılın kalan döneminde yüzde 2,75'e yükselmesini ve sonrasında tekrar hedefimiz olan yüzde 2 seviyesine dönmesini bekliyoruz. Bu açıdan, enflasyonun kalıcı bileşeninin yüzde 2'lik hedefle tutarlı seviyelere düşüp düşmeyeceği konusunda hala bir soru işareti söz konusu." diye konuştu.

Bankanın özellikle hizmet sektörü enflasyonunu yakından takip edeceğini belirten Bailey, Para Politikası Kurulu'nun enflasyonun ısrarcılığına ilişkin riskler konusunda farkındalığının son derece yüksek olduğunu aktardı.

Bailey, olası yeni faiz indirimlerine ilişkin açık bir sinyal ve tarih vermeden, "Bundan sonra da her zaman yaptığımız gibi toplantıdan toplantıya karar vereceğiz." dedi.

Piyasaların faiz indirimine ilişkin beklentileri konusunda da yorum yapmayan Bailey, faizin 2009 finansal krizi sonrasındaki nötr seviyelere dönmesinin pek olası olmadığını dile getirdi.

Bailey, yeni hükümetin kamu çalışanlarına yönelik planladığı yüzde 5,5 maaş artışının enflasyon üzerinde neredeyse bir etki yapmayacağını ifade ederken, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin daha yüksek enflasyon baskılarına yol açıp açmayacağı konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Haberin Devamı

BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden de PPK'deki herkesin politika faizinin bir dereceye kadar kısıtlamaya ihtiyaç olduğunu gördüğünü ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.800 Değişim: 1,52% Hacim : 88.289 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.752 01.08.2024 Yüksek 10.880
Açılış: 10.752
33,0755 Değişim: -0,23%
Düşük 32,9615 01.08.2024 Yüksek 33,1969
Açılış: 33,1513
35,7833 Değişim: -0,35%
Düşük 35,7268 01.08.2024 Yüksek 36,0603
Açılış: 35,9107
2.600,58 Değişim: -0,33%
Düşük 2.582,62 01.08.2024 Yüksek 2.622,24
Açılış: 2.609,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.