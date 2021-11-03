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BMW satış ve karlılığını artırdı

03.11.2021 - 17:31
BMW satış ve karlılığını artırdı | Ekonomi Haberleri

BMW, küresel çip krizine karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve karlılığını önemli ölçüde artırdı.

BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde grubun vergi öncesi karının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artarak 2,9 milyar Euro'ya yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde grup gelirlerinin yüzde 4,5 artarak 27,5 milyar Euro'ya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi. BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor


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