BMD: Kira mevzuatı gözden geçirilmeli

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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Şimşek’in açıklamasının ticari alan kiralarıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılması yönündeki taleplerinin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. “Fahiş kira artış talepleri sektörün bir numaralı sorunu olmaya devam ediyor” diyen Öncel, şöyle devam etti:

YÜZDE 500 ZAM TALEBİ

“10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 500’e varan kira artışı talepleriyle karşılaşıyoruz. Mevcut kontratlar 10 uzama yılının sonunda mülk sahibine sebepsiz fesih hakkı tanıyor. Mülk sahibine verilen bu hak, kiracının pazarlık gücünü tamamen ortadan kaldırıyor.

Ticari alanlardaki bütün kiracılar aynı sorunla karşı karşıya bulunuyor. Sadece markalara özel bir durumdan bahsetmiyoruz. Bu durum özellikle düşük kâr marjıyla çalışan markaları ve ülke genelinde binlerce mağazası bulunan indirim marketlerini etkiliyor. Çünkü kira ne kadar artarsa ürün birim maliyeti de o oranda artıyor. O maliyet de eninde sonunda fiyata yansıyor, yani kira artışı, enflasyon şeklinde karşımıza çıkıyor. 516 üye markamızdan yüzde 91’i fahiş kira artışı taleplerinden şikâyetçi.

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BAKANLIKLARA İLETİLDİ

Eylül ayında 250 üyemizin katılımı ile yaptığımız toplantıda konuyu bütün boyutlarıyla ele aldık. Kalıcı çözüm için mevzuatta değişiklik yapılması gerekliliği konusunda tam bir mutabakat oluştu. BMD olarak mevzuat değişikliği talebimizi ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklaması, bu konunun sadece markaların sorunu olmaktan çıktığını ve artık bir memleket meselesi haline geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla daha fazla gecikmeden mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”