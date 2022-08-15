BM’den Türk turizmi için pozitif mesaj | Ekonomi Haberleri

Birlemiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, yılın ilk yarısında turizmde görülen pozitif tabloyla ilgili, “Turizm güçlü şekilde geri dönüyor” yorumunu yaptı ancak geçtiğimiz birkaç yılda yaşananlar nedeniyle cesur tahminlerde bulunmamak gerektiğine dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, yılın ilk yarısında turizmde görülen pozitif tabloyla ilgili, “Turizm güçlü şekilde geri dönüyor” yorumunu yaptı. Gelecek döneme ilişkinse, geçtiğimiz birkaç yılda yaşananlar nedeniyle cesur tahminlerde bulunmamak gerektiğine dikkat çeken ve Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Pololikashvili, “Bugün için seyahat talepleri güçlü seyrediyor ancak ekonomik koşullar da dahil olmak üzere gelecekteki zorlukları şimdiden hesaba katmak zorundayız” dedi. Küresel enflasyon, resesyon beklentileri ve artan enerji fiyatlarının 2023 yılında turizm sektörüne etkileri üzerine olası senaryoları değerlendirdiklerini kaydeden Pololikashvili, Türkiye’nin geçtiğimiz haftalarda revize edilen, 45 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefiyle ilgili ise: “Türkiye şüphesiz önde gelen turizm destinasyonlarından biri. Son yıllarda, turizm altyapısına önemli ölçüde yatırım yapıldı, bunlardan en dikkat çekici olanı İstanbul Havalimanı. Türkiye, bu yıl ve gelecek yıllar için daha fazla ziyaretçi çekebilmek adına ihtiyacı olan profesyonel insan kaynağına ve turizm bölgelerine sahip.”

250 MİLYON TURİST

UNWTO’nun geçtiğimiz günlerde paylaştığı Dünya Turizm Barometresi’ne göre, uluslararası turist sayısı, 2022’nin ilk beş ayında, yaklaşık 250 milyona ulaştı. Bu oran, 2021’in aynı döneminde ise 77 milyondu. “UNWTO’nun son verilerine göre yılın ilk yarısında turizmdeki toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz” diyen Pololikashvili, “Uluslararası turizm, ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen pandeminin etkisinden sıyrılmaya çalışarak güçlü ve istikrarlı toparlanma belirtileri göstermeyi sürdürüyor. Bu pozitif gelişmeler her ne kadar sektörü cesaretlendirse de mevcut ve gelecekte doğabilecek sorunlara dikkat etmeli ve hazırlıklı olmalıyız” yorumunda bulundu.

'PANDEMİDEN DERS ALDIK'

Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri, arka arkaya yaşanan pandemi, küresel enflasyon ve resesyon gündeminin ardından, son 3 yılı “benzeri görülmemiş bir dönem” olarak tanımladı. Sektörün pandemiden ders aldığını ifade ederek, “Yaşadığımız kriz, sektörün yaşadığı zorlukları çok daha görünür hale getirdi ve bize durup, düşünme fırsatı vererek, gelecek yıllar için daha güçlü bir sektör oluşturmamıza olanak sağladı. Bu yüzden 27 Eylül’deki Dünya Turizm Günü, ‘Turizmi Yeniden Düşünmek’ temasıyla gerçekleştirilecek. Bu tüm sektör için neleri iyi yaptığımızı ve nerelerde daha iyi olabileceğimizi dile getirmek için bir şans” değerlendirmesini yaptı.

'YENİ PROFESYONELLER YETİŞTİRMELİYİZ'

Pandemi sonrası, İspanya ve Portekiz gibi önemli turizm destinasyonlarında yaşanan istihdam sorununa da dikkat çeken Pololikashvili, “Bu sorun birçok ülke için hızla büyüyen bir zorluk haline geldi. BM Dünya Turizm Örgütü olarak, sektörün gelişimine ve sektörde eğitime odaklanmış durumdayız. Turizm sektörünü çalışmak için cazip hale getirmemiz ve yeni profesyoneller yetişmesini sağlamamız gerekiyor. Bu sayede güçlü ve güvenilir bir sektör oluşturabiliriz” diye konuştu. Gelecek yıl için turizm sektöründe belirsizliklerin altını çizen UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, geçtiğimiz birkaç yılda yaşananlar nedeniyle cesur tahminlerde bulunmamak gerektiğine dikkat çekti.

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