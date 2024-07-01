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BlackRock'tan dev satın alma

01.07.2024 - 14:28 | Son Güncelleme :
BlackRock'tan dev satın alma | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan ABD merkezli BlackRock, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'in 3,2 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

BlackRock'tan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'in, BlackRock'un 3,2 milyar dolarlık nakit satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

BlackRock, satın almanın fon yöneticileri için veri, araştırma ve yatırım sürecini bir araya getirerek yazılım bölümü Aladdin'i güçlendirmeyi hedefliyor.

3,2 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından bu yıl tamamlanması bekleniyor.

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BlackRock'un, Bloomberg, Londra Borsası ve S&P Global'in tekliflerini geride bırakarak Preqin'i satın alması dikkati çekti.


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