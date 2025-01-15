Birleşme ve satın alma piyasası ‘yerlilerle’ ayakta

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Deloitte Türkiye’nin açıkladığı 2024 Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre, geçen yıl işlem adedi 2023’e göre yüzde 5 artarak 422’ye yükseldi. Toplam işlem hacmi ise yaklaşık yüzde 6 artışla 8.5 milyar dolara çıktı. Rapora göre, yerli yatırımcıların ilgisi ve orta ölçekli işlemler pazarındaki hareketlilik, birleşme ve satın almalar piyasasını ayakta tuttu.

Raporda diğer öne çıkan noktalar, madde madde şöyle:

‘YABANCILARIN PAYI HÂLÂ YÜKSEK’

2024’ün en büyük işlemi 1.1 milyar dolar ile Hepsiburada’nın Kaspi.kz’ye satılması oldu. Söz konusu satış tek başına toplam işlem hacminin yüzde 14’ünü oluşturdu.

2024’te daha temkinli bir yaklaşım sergileyen yabancı yatırımcıların işlem hacmi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 oranında daralarak 5.2 milyar dolardan 4.5 milyar dolara geriledi.

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Yabancı yatırımcılar 82 adet işlem ile toplam hacme yüzde 53 katkı yaparken; yerli yatırımcılar 340 adet işleme imza attı.

Yerli yatırımcıların toplam işlem hacmindeki payları yüzde 47’ye yükseldi.

2023’teki daralmanın ardından, Türkiye birleşme ve satın alma piyasasının 2024 yılında bir miktar toparlanma gösterdiğini belirten Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş, “Yabancı yatırımcılar bu dönemi temkinli bir yaklaşımla geçirirken, yerli yatırımcıların artan yatırım iştahı ve finansal yatırımcı işlemlerindeki hareketlilik, piyasayı canlı tuttu. Yabancı yatırımcıların işlem hacimleri bir miktar azalmış olsa da toplam aktivite içindeki payları halen önemli seviyelerde. Makroekonomik zorluklar, şirket değerlemelerini ve mali tabloları etkilerken, enflasyon muhasebesi gibi unsurlar yatırım süreçlerini karmaşık hale getirdi. Ancak Türkiye’nin stratejik konumu, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor” dedi.