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Bireysel emeklilik fonlarında yüksek büyüme oranları

09.02.2021 - 17:27
Bireysel emeklilik fonlarında yüksek büyüme oranları | Ekonomi Haberleri

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Ertürk, "Gerek bireysel emeklilik fon büyüklüğü gerekse birikimli hayat sigortası prim üretiminde bu dönemde yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı" dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, salgın döneminde tasarruf bilincinin arttığını ve güvencenin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Gerek bireysel emeklilik fon büyüklüğü gerekse birikimli hayat sigortası prim üretiminde bu dönemde yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Ertürk, yurt içi tasarrufların artırılması gerektiğini aktararak, "Yurt içi tasarrufların ülkemiz gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 25’ler seviyesinde. Tasarruf yatırım dengesine göre Türkiye’nin tasarrufları, ihtiyaç duyduğu yatırımları finanse etmeye yetmiyor. Bu nedenle dış tasarruflara bağımlılık oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yurt içi tasarruf açığının azaltılmasında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti: "Pandemi gibi olağan dışı bir dönem gösterdi ki bireyler, geleceğe yönelik belirsizlikler sebebiyle kaygı duymaya başlayınca tedbir amaçlı tasarruf yapmaya başlıyorlar. Ekonomik açıdan sıkıntılı geçirilen bu dönemde biriktirmenin ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı. Gerek bireysel emeklilik fon büyüklüğü gerekse birikimli hayat sigortası prim üretiminde bu dönemde yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı. Bu yıl hayata geçirilmesi beklenen tüm düzenlemeler de sektörümüzün daha da büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Öte yandan, varlık yönetiminde son 10 yılın en önemli yeniliklerinden biri, robot fon danışmanlığı hizmeti. Robo-danışmanlık hizmetleri hızla gelişiyor. Dünyada 2017 yılında fon robotları tarafından yönetilen varlık toplamı 298 milyar dolar iken, 2025 yılında bu rakamın 2,8 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Bireysel emeklilik sektörü, Türkiye'de robo-danışmanlığın büyümesi ve gelişimi için çok uygun bir sektör. Hayata geçirdiğimiz ve halen sektörümüzde ilk ve tek olan robot fon danışmanlığı hizmetimiz FonMatik ROBO, hızlı bir şekilde büyüyor. FonMatik ROBO'ya emanet edilen fon büyüklüğünün şirketimiz gönüllü BES toplam fon büyüklüğündeki payı yüzde 7,1. Yani her 100 TL'nin 7 TL'sini FonMatik ROBO yönetiyor. 2020 yıl sonu itibarıyla 45 bin müşterimizin tercih ettiği FonMatik ROBO tarafından yönetilen fon büyüklüğü de 1,8 milyar TL seviyesinde."

Ertürk, Anadolu Hayat Emeklilik'in 2020 yılında başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Gönüllü ve otomatik katılım toplamından oluşan bireysel emeklilik sistemi fon büyüklüğünde özel emeklilik şirketleri arasında ilk sırada tamamladık. Şirketimizin fon büyüklüğü yüzde 33,1 artışla 30,5 milyar TL'yi, katılımcı sayısı ise yüzde 5,9 artışla 1,9 milyon kişiyi aştı. Hayat sigortalarında ise 1,7 milyar TL tutarındaki prim üretimi ile sektör ortalamasının üzerinde büyüdük." ifadelerini kullandı.


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