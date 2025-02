'Bir oluruz' 6 Şubat Depremleri anma programı... Bakan Kurum: Şehirlerimiz ayağa kalktıkça devletimizle gurur duyuyoruz

Haberin Devamı

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şöyle:

Bugün asrın felaketinde yitirdiğimiz kardeşlerimizi anıyoruz. Elbette şehitlerimizin emanetine sahip çıkan, bugün burada bir ve beraber olan tüm kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bugün liderimiz ellerini afetzede, daima deprem bölgesi için düşünen dertlenen bugün inşa edilen tüm eserlerin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aramızda.

Depremin 2. günüydü. Telefonum çaldı. Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemişti: Murat hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden mutlu edeceğiz. Hazır ol' dedi. Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz.

"6 ŞUBAT EN UZUN VE SOĞUK GECEYDİ"

11 ilimizden 11 ailemize yeni yuvaların anahtarlarını teslim ediyoruz. Her yeni evimiz evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsa huzur versin. Her yeni yuvamız babalarımızın dizine derman olsun. Bizim başka bir isteğimiz yoktur. 6 Şubat Türk tarihinin en uzun ve soğuk gecesiydi. O gün bütün Anadolu baştan sona buz tutmuştu. Ocaklar sönmüştü.

Bir an olsun 'Bu enkazı nasıl kaldıracağız' endişesine düşmedik. Her evi her yuvayı kendi yuvamız bildik. Elini öptüğümüz her anneyi kendi annemiz gördük.

Alnımızın terini bu topraklara döktük. Yepyeni şehirler kurduk. Teslim ettiğimiz konut sayısını Ocak'ta 201 bine ulaştırdık. Bizim için çalışmanın sonu yoktur. Bunun için de sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 453 bin konutu yapacağız. Evine gitmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

Bu sayede 11 ilimizdeki nüfusumuzun neredeyse 5'te 1'nini yeni bir yuvada yaşamasına esnafımızın 4'te 1'nin yeni iş yerinde çalışmasına yardımcı olacağız.

Sizlere söz veriyoruz: Bizi okutan büyüten ve hizmetkar eden annelerin vefalı evlatları olmaya devam edeceğiz. Gündüzü rahat geçirmeyeceğiz. 7 günü az göreceğiz ve her iş nihayete erdiğinde buluşma yerimizi Büyük ve Güçlü Türkiye olacak. Bir gün Adıyaman'da yeniden buluşacağız, Hatay'da, Kilis'te, Antep'te... yeniden kucaklaşacağız. 182 bin emekçi kardeşim adına bu güzel sabah için durmadan dinlenmeden çalışacağımıza sizlerin önünde söz veriyorum.

Depremin ilk anından itibaren bu büyük mücadele omuz veren bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediyelerimize, vatandaşlarımıza, tüm milletimize ve yine desteklerini esirgemeyen birbirinden kıymetli bağışçılarımıza, bizim yanımızda olan dost ve kardeş ülkelere çok çok teşekkür ediyorum.