Bir ayda 1.1 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) TCMB verilerinden derleyerek oluşturduğu yatırım bülteninde, şu detaylar öne çıktı:

* İlk dokuz ayda kaydedilen 7.6 milyar dolarlık UDY girişinde, yatırım tasfiyelerinin 474 milyon dolar değerinde aşağı yönlü etkisi belirleyici oldu. Tasfiye terimi, finans ve ekonomide bir işletmenin sona erdirilmesi ve varlıklarının alacaklılara dağıtılması sürecini ifade ediyor.

* Uluslararası doğrudan yatırımlarda yılın ilk 9 ayında 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8’lik bir artış kaydedildi.

EN FAZLA YATIRIM TOPTAN TİCARETTE

* İlk 9 ayda gerçekleşen 7.6 milyar dolarlık yatırımın 4.3 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşirken, 932 milyon dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret yüzde 22’lik bir pay aldı. Bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 11’ini çekti.

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* En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 9’luk payı ile kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı, yüzde 8’lik payı ile finans ve sigorta faaliyetleri ve yüzde 8’lik payı ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oldu.

HOLLANDA BAŞI ÇEKTİ

* Yılın ilk üç çeyreğinde en fazla uluslararası yatırım Hollanda, Almanya, ABD, İrlanda, Azerbaycan ve İsviçre’den geldi. 2002-2023 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 58’ini gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2024’ün ilk dokuz ayında yüzde 52’lik bir pay ile en fazla yatırım yapan bölge olmaya devam etti. Geçmiş dönemin ikinci en büyük yatırımcısı olan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise 2024’ün ilk dokuz ayında yüzde 18’lik payları ile en fazla yatırım yapan ikinci bölge oldu.

* 2024’ün ilk dokuz ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 19 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 12 ile Almanya, yüzde 11 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 8 ile İrlanda ve yüzde 7 ile Azerbaycan ve İsviçre takip etti.

* 2002’den itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 271 milyar doları aştı.