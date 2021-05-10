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BioNTech'ten 1,128 milyar Euro kar açıklaması

10.05.2021 - 15:40
BioNTech'ten 1,128 milyar Euro kar açıklaması | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren BioNTech’in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128,1 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı. Buna göre, şirketin birinci çeyrekteki net karı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 1 milyar 128,1 milyon Euro'ya ulaştı. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 53,4 milyon Euro zarar açıklamıştı.

Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon Euro'ya yükseldi. Piyasalarda beklenti 1,71 milyar avro olması yönündeydi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27,7 milyon avro gelir elde etmişti. Şirketin hisse başına karı da 4,39 Euro'ya denk geldi.

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BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımını için 91 ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz Kovid-19 aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirdi.

BioNTech, bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12,4 milyar Euro gelir bekliyor.


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