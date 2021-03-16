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BioNTech-Pfizer'dan AB'ye 200 milyon dozun üzerinde aşı

16.03.2021 - 14:20
BioNTech-Pfizer'dan AB'ye 200 milyon dozun üzerinde aşı | Ekonomi Haberleri

BioNTech-Pfizer, AB'ye 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı sağlayacak.

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BioNTech-Pfizer'in AB’ye aşı teslimatına ilişkin açıklama yayımladı. BioNTech-Pfizer'ın ikinci çeyrekte AB'ye sağlayacağı aşı miktarını 10 milyon doz artırdığını belirten von der Leyen, bunun üye ülkelerin aşılama stratejileri için kritik olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, 10 milyon ilave dozla birlikte BioNTech-Pfizer'ın ikinci çeyrekte AB’ye toplam 200 milyon dozun üzerinde aşı sağlayacağına dikkati çekerek, bunun üye ülkelere katkı sağlayacağını kaydetti.

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Öte yandan, söz konusu ilave dozlar BioNTech-Pfizer'ın AB'ye üçüncü ve dördüncü çeyrekte sağlamayı taahhüt ettiği miktardan karşılanacak. AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon dozluk anlaşması bulunuyor.

AB, bugüne dek BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve son olarak da Johnson and Johnson aşılarının kullanımına onay verdi.

Öte yandan, AB'de Novavax ve Curevac firmalarının aşıları ile Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci de devam ediyor.

AB yönetimi, 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu. Ancak aşı tedarikinde yaşanan aksamalar bu hedefin yaz sonuna ertelenmesine neden oldu.


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