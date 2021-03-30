BioNTech-Pfizer yıl sonu aşı hedefini 2.5 milyar doza çıkardı | Ekonomi Haberleri

BioNTech-Pfizer 2021 yılı koronavirüs aşı üretimi hedefini 2.5 milyar doza çıkardı.

BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısının 2021 yılı üretim hedefi 2.5 milyar doza yükseltildi. BioNTech'ten yapılan açıklamada, bu artışta Almanya'daki yeni tesisin faaliyeti girmesinin, iki şirketin dışında üretim ve tedarik yapacak diğer iş ortaklarının sayısındaki artışın etkisi olduğu ifade edildi.

Pfizer tarafından açıklanan bir önceki beklenti 2.3 milyar ile 2.4 milyar doz arasında üretim yapılacağı şeklindeydi.

BioNTech "Üretim kapasitesini ve işbirliği ağını daha da genişletmek için atılacak ilave adımlara yönelik planlamalar ve görüşmeler olası ortaklarla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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