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BioNTech’in hisseleri bir yılda 4 kat değerlendi

12.12.2020 - 12:58
BioNTech’in hisseleri bir yılda 4 kat değerlendi | Ekonomi Haberleri

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulan Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri, bir yılda 4 kat değerlendi.

Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının ilk defa İngiltere’de kullanılmaya başlanmasından sonra, ABD’de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Pfizer BioNTech aşısına “acil kullanım izni” (EUA) verilmesini tavsiye etti.

BioNTech firmasının geçen yıl aralık ayında hisse değeri 31 sent iken, bu hafta 129 sentten işlem gördü. Şirketin hisseleri, bir yıl içinde yaklaşık 4 kat değerlendi. BioNTech, halka açık biyoteknoloji şirketi olarak Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türenci tarafından kuruldu. Firma uzun yıllar çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif bağışıklık terapileri üretti. BioNTech bu yılın başlarında koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başlayarak ABD ilaç devi Pfizer ile ortaklık kurdu.


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