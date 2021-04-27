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BİM kâr payı dağıtım tutarını yükseltti

27.04.2021 - 17:29 | Son Güncelleme :
BİM kâr payı dağıtım tutarını yükseltti | Ekonomi Haberleri

BİM, teklif edeceği nakit kâr payı dağıtım tutarını net 3.4 liraya yükseltti.

BİM, 2020 yılına ilişkin olarak genel kurulda teklif edilecek nakit kâr payı dağıtım tutarını net 3.4 liraya yükseltme kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahipleri için dağıtılacak kar payı ise 4 lira olarak teklif edilecek.

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Reuters'nin haberine göre; şirket daha önce teklif edilecek temettü tutarını net 2.975 lira olarak açıklamıştı. Temettü dağıtımı 20 Mayıs 2021 ve 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren olmak üzere iki taksitte planlanıyor.


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